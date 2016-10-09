CoeliLumen

Быстрый и недорогой монтаж видео на любой вкус

Здравствуйте. Меня зовут Валентин, живу и учусь в городе Краснодаре. Относительно недавно, создал свой канал на youtube, в связи с чем была необходимость в монтаже роликов. Вскоре, пройдя длинную дорогу обучения азам видеомонтажа, приступил, наконец, к работе. В течение полугода, я создавал ролики для себя (мне это нравится ;)) и занимался их монтажом самостоятельно, поэтому имею достаточный (около года) опыт в данной области. Работаю в программах Sony-Vegas и Photoshop cs5, After Effects, в планах осваивать и другие программы. В общем и целом, способен сделать многое и с удовольствием учусь новому.