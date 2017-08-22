CoffeeHard

Необходимо заполнить сайт PR агентства. Объем текстов 2000-2500 символов, 95-100% уникальности, >80% Главред, из ключей все, что поможет продвижению сайта: PR, пиар, продвижение и т.д. PR тематика, текста в первую очередь нужны для людей. Бюджет на основные страницы общей ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать новые SEO текста для посадочных страниц на сайт по организации спортивных мероприятий. 2000-2500 символов, 95-100% уникальность, >80% Главред. Желательно понимание в спортивной теме, олимпийские и корпоративные виды спорта. По деньгам 3.000 рублей для начала. Перед началом работы ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется красиво и интересно нарисовать кошку в [b]разных позах[/b] на разные посадочные страницы сайта. Стилистика в прикрепленном файле. При необходимости могу скинуть PSD проект. Сайт PR Холдинга [b]ARS Production[/b]: [url=http://arsproduction.ru/]arsproduction.ru/[/url]Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Требуется написать описание для разных мероприятий Объем текста: от 1800 до 2000 знаков. Ключевые слова: «подразделение Холдинга ARS Production» – употребить 1 раз, можно склонять. Требуемая уникальность: 95% по text.ru Целевая аудитория: люди, которым необходимо организовать то или иное ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад