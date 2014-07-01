ColNum

Алексей ColNum

 
47 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разрабатываю прикладное ПО.

Буду рад помочь "скачать данные с сайта", автоматизировать рутинные операции, наладить учет.

Есть опыт по классификации текстов, распознаванию изображений и обработке сигналов.

С удовольствием напишу что-нибудь студеньческо-курсовое (Python, C++).

Оплата после выполнения работы.

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
wb770177
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Экстеншен для Inkscape
Заказ выполнен в срок и в полном объеме. Рекомендую Алексея как профессионала, умеющего находить решения для не заурядных задач.
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
8 баллов
5 лет назад
HTTP сервер для REST-API работы с библиотекой ...
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mccool
Роман 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Автоматическое создание технической документации
Работа выполнена на высоком уровне: - внимательное отношение к потребностям клиента; - важные и по существу дела замечания и предложения; - высокая мотивированность в выполнении проекта; - вдумчивый и серьезный подход, а так же оказана помощь в написании ТЗ. Результатом доволен. Рекомендую воспользоваться услугами программиста.
За давностью лет уже не помню деталей (4 года прошло), серьезных проблем точно не было.
Ответный отзыв
ololo84
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Перевести 2 экрана кода с С на Python
Отличный профессионал. Все быстро и грамотно сделал
Никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разделения секрета(Схема Асмута — Блума)
Все сделано как нужно по ТЗ
Интересная задача. Всем доволен. Рассчитываю на продолжение опытов.
Ответный отзыв