Работа выполнена на высоком уровне: - внимательное отношение к потребностям клиента; - важные и по существу дела замечания и предложения; - высокая мотивированность в выполнении проекта; - вдумчивый и серьезный подход, а так же оказана помощь в написании ТЗ. Результатом доволен. Рекомендую воспользоваться услугами программиста.