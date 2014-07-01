Разрабатываю прикладное ПО.
Буду рад помочь "скачать данные с сайта", автоматизировать рутинные операции, наладить учет.
Есть опыт по классификации текстов, распознаванию изображений и обработке сигналов.
С удовольствием напишу что-нибудь студеньческо-курсовое (Python, C++).
Оплата после выполнения работы.
Действие аккаунта приостановлено!
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$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Интерфейс мозг - компьютер.125 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
4 года назад
Заказ выполнен в срок и в полном объеме. Рекомендую Алексея как профессионала, умеющего находить решения для не заурядных задач.
$100
8 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена на высоком уровне: - внимательное отношение к потребностям клиента; - важные и по существу дела замечания и предложения; - высокая мотивированность в выполнении проекта; - вдумчивый и серьезный подход, а так же оказана помощь в написании ТЗ. Результатом доволен. Рекомендую воспользоваться услугами программиста.
Ответный отзыв
За давностью лет уже не помню деталей (4 года прошло), серьезных проблем точно не было.
$30
9 баллов
9 лет назад
Отличный профессионал. Все быстро и грамотно сделал
Ответный отзыв
Никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
10 лет назад
Все сделано как нужно по ТЗ
Ответный отзыв
Интересная задача. Всем доволен. Рассчитываю на продолжение опытов.