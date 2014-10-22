Здравствуйте. Нужен программист с опытом работы с портативными сканерами штрих-кодов. Задача состоит в сканировании кода, пересылке результата сканирования на сервер, отображении результата сканирования(сервер может ответить в нужном формате). Все это должно ...
Автоматическое создание технической документации
Необходимо написать программу для автоматизированного заполнения технологической документации.
Концепт: Программа должна в документах Word в строго определенных местах вставлять определенные данные, взятые ею же из таблицы-матрицы. Так же программа должна производить элементарные алгебраические вычисления.
Суть технического задания:
1. Программа создает технологическую карту, состоящую из комплекта технологической документации (ТЛ, ВТД, ТИ, МК, КЭ, Приложение). Технологическая документация создается на основании специальным образом размеченных документов word (шаблонов).
2. В качестве исходных данных для автоматического формирования технологической документации должна использоваться матрица-основание (книга xls), в которой на единственном листе содержится следующая информация:
2.1. Наименование операции (столбец начиная с ячейки C6 и ниже). В конце названия, после символа # может следовать число – вторичный ключ для сортировки операций;
2.2. Количество выполнений операции в год, в том числе и в виде дробного числа (т.е. раз в несколько лет);
2.3. Трудозатраты в часах на единицу измерения;
2.4. Объем материалов на единицу измерения. Этот столбец заполнен только у материалов и оборудования;
2.5. Количество единиц измерения;
2.6. Децимальный номер оборудования в том виде, как он будет подставлен в шаблон;
2.7 Наименование изделия, через два символа || указано наименование в родительном падеже. “Ленточная пила||ленточной пилы”.
Полное техническое задание прикреплено ниже.
Выбранный исполнитель
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