Автоматическое создание технической документации

Необходимо написать программу для автоматизированного заполнения технологической документации.

Концепт: Программа должна в документах Word в строго определенных местах вставлять определенные данные, взятые ею же из таблицы-матрицы. Так же программа должна производить элементарные алгебраические вычисления.

Суть технического задания:

1. Программа создает технологическую карту, состоящую из комплекта технологической документации (ТЛ, ВТД, ТИ, МК, КЭ, Приложение). Технологическая документация создается на основании специальным образом размеченных документов word (шаблонов).

2. В качестве исходных данных для автоматического формирования технологической документации должна использоваться матрица-основание (книга xls), в которой на единственном листе содержится следующая информация:

2.1. Наименование операции (столбец начиная с ячейки C6 и ниже). В конце названия, после символа # может следовать число – вторичный ключ для сортировки операций;

2.2. Количество выполнений операции в год, в том числе и в виде дробного числа (т.е. раз в несколько лет);

2.3. Трудозатраты в часах на единицу измерения;

2.4. Объем материалов на единицу измерения. Этот столбец заполнен только у материалов и оборудования;

2.5. Количество единиц измерения;

2.6. Децимальный номер оборудования в том виде, как он будет подставлен в шаблон;

2.7 Наименование изделия, через два символа || указано наименование в родительном падеже. “Ленточная пила||ленточной пилы”.

Полное техническое задание прикреплено ниже.