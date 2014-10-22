Автоматическое создание технической документации

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка110 просмотров

Необходимо написать программу для автоматизированного заполнения технологической документации.

Концепт: Программа должна в документах Word в строго определенных местах вставлять определенные данные, взятые ею же из таблицы-матрицы. Так же программа должна производить элементарные алгебраические вычисления.

Суть технического задания:

1. Программа создает технологическую карту, состоящую из комплекта технологической документации (ТЛ, ВТД, ТИ, МК, КЭ, Приложение). Технологическая документация создается на основании специальным образом размеченных документов word (шаблонов).

2. В качестве исходных данных для автоматического формирования технологической документации должна использоваться матрица-основание (книга xls), в которой на единственном листе содержится следующая информация:

2.1. Наименование операции (столбец начиная с ячейки C6 и ниже). В конце названия, после символа # может следовать число – вторичный ключ для сортировки операций;

2.2. Количество выполнений операции в год, в том числе и в виде дробного числа (т.е. раз в несколько лет);

2.3. Трудозатраты в часах на единицу измерения;

2.4. Объем материалов на единицу измерения. Этот столбец заполнен только у материалов и оборудования;

2.5. Количество единиц измерения;

2.6. Децимальный номер оборудования в том виде, как он будет подставлен в шаблон;

2.7 Наименование изделия, через два символа || указано наименование в родительном падеже. “Ленточная пила||ленточной пилы”.

Полное техническое задание прикреплено ниже.

11 лет назад
mccool
Роман 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ColNum
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Работа выполнена на высоком уровне: - внимательное отношение к потребностям клиента; - важные и по существу дела замечания и предложения; - высокая мотивированность в выполнении проекта; - вдумчивый и серьезный подход, а так же оказана помощь в написании ТЗ. Результатом доволен. Рекомендую воспользоваться услугами программиста.
За давностью лет уже не помню деталей (4 года прошло), серьезных проблем точно не было.

Заявки фрилансеров

ColNum
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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