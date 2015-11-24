Системный Администратор
Работа с unix серверами любой сложности.
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Портфолио
- Настройка сетевого и серверного оборудования470 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Проблем не возникло.
$1
10 баллов
8 лет назад
все отлично
Ответный отзыв
Все в норме вопросов не возникает.
$1
10 баллов
8 лет назад
Быстро, не дорого и без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Вопросов не возникло. Советую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Все работы выполнены профессионально, быстро и качественно!!! Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отрицательных моментов не было, оплата в срок и по договоренности, в общем рекомендую.
Системное администрирование
4 отзыва
$10/час
от $100
нет рейтинга