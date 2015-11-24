Cork

Станислав Красов Cork

 
42 годаРоссия/Орел
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Системный Администратор

Работа с unix серверами любой сложности.

Unix
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Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Настроить config roundcube
Всё отлично!
Проблем не возникло.
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Установить и настроить SIP сервер.
все отлично
Все в норме вопросов не возникает.
Ответный отзыв
bocharov_se
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Авторизация пользователя сайта в AD
Быстро, не дорого и без лишних вопросов. Рекомендую.
Вопросов не возникло. Советую.
Ответный отзыв
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Minecraft 1.5.2 установка
Все работы выполнены профессионально, быстро и качественно!!! Отличный исполнитель. Рекомендую.
Отрицательных моментов не было, оплата в срок и по договоренности, в общем рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
4 отзыва
$10/час
от $100
нет рейтинга