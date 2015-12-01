Авторизация пользователя сайта в AD

Системное администрированиеЗавершен3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сервер хостинга Centos 6.6, VestaCP, шаблон apache + nginx.

В той же сети контроллер домена на Windows 2008 R2

Сайт на php. 

Необходимо настроить авторизацию пользователей сайта в домене.

8 лет назад
bocharov_se
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Cork
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
2 дня
Быстро, не дорого и без лишних вопросов. Рекомендую.
Вопросов не возникло. Советую.