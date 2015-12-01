Авторизация пользователя сайта в AD

нужна помощь в настройке Адсенс на сайте http://nsk-com.ru - сейчас при посещаемости 13300 уников (в месяц) доход составляет 26 долл (в месяц). раньше при такой-же посещаемости был доход примерно 80 долл в месяц. подозреваю, что ...
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Сервер хостинга Centos 6.6, VestaCP, шаблон apache + nginx.
В той же сети контроллер домена на Windows 2008 R2
Сайт на php.
Необходимо настроить авторизацию пользователей сайта в домене.
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