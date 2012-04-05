Помощь в настройке Адсенс

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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нужна помощь в настройке Адсенс на сайте http://nsk-com.ru - сейчас при посещаемости 13300 уников (в месяц) доход составляет 26 долл (в месяц). раньше при такой-же посещаемости был доход примерно 80 долл в месяц. подозреваю, что неправильно что-то настроено.

8 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад