Разработка ПО любой сложности, ПО для работы с БД, парсеры, граберы, системное программирование, сетевое программирование, работа с графикой.
Влыдею языками и технологиями:
-Pascal, Object Pascal, Delphi
-C, C++
-Java
-HTML, CSS
-Interbase/Firebird, Access, Paradox и др. БД
-SQL
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Отзывы заказчиков
$50
1 балл
12 лет назад
Delphi
Не очень у нас получилось посотрудничать - то ли я плохо объяснял, то ли он плохо понял... Но претензий, думаю, ко мне у товарища быть не должно - аванс за потраченное время я проплатил.
Ответный отзыв
И почему такой отзыв? Работу выполнил точно по ТЗ и в срок. Претензий ко мне не было - просьб что-то переделать тоже.
$35
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественную работу! Александр написал программу недорого и быстро. Сделал симпатичное оформление, внес необходымые правки и вообще был весьма любезен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Буду еще сотрудничать. Всем рекомендую!.
$6
10 баллов
14 лет назад
Работой очень доволен. Все сделано быстро и качественно. Приятно сотрудничать. Получил именно то, что хотел.
Ответный отзыв
Буду еще сотрудничать. Все рекомендую!