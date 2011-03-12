CornHolio2

Александр CornHolio2

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Разработка ПО любой сложности, ПО для работы с БД, парсеры, граберы, системное программирование, сетевое программирование, работа с графикой.

Влыдею языками и технологиями:

-Pascal, Object Pascal, Delphi

-C, C++

-Java

-HTML, CSS

-Interbase/Firebird, Access, Paradox и др. БД

-SQL

e-mail: [email protected]

icq: 399676959

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Отзывы заказчиков

ukon
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
1 балл
12 лет назад
Небольшая статистическая программа
Delphi
Не очень у нас получилось посотрудничать - то ли я плохо объяснял, то ли он плохо понял... Но претензий, думаю, ко мне у товарища быть не должно - аванс за потраченное время я проплатил.
И почему такой отзыв? Работу выполнил точно по ТЗ и в срок. Претензий ко мне не было - просьб что-то переделать тоже.
Ответный отзыв
misterby
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Написать программу на определение темперамента
Спасибо за качественную работу! Александр написал программу недорого и быстро. Сделал симпатичное оформление, внес необходымые правки и вообще был весьма любезен. Рекомендую.
Буду еще сотрудничать. Всем рекомендую!.
Ответный отзыв
mixter0
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$6
10 баллов
14 лет назад
Простенькая програмка для обработки текста
Работой очень доволен. Все сделано быстро и качественно. Приятно сотрудничать. Получил именно то, что хотел.
Буду еще сотрудничать. Все рекомендую!
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