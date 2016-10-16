Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
8 лет назад
Сергей сразу приступил к работе! Предоставил несколько вариантов макета. Так же очень понравилась оперативность выполнения заказа. Так что надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Алексей адекватный заказчик. С такими как он можно работать! Оплата произошла сразу как выполнена работа. После этого высланы исходники.
$10
10 баллов
9 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, очень интересный проект. Доволен сотрудничеством.
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $90от 3 дней
нет рейтинга