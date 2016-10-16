Counserf

Сергей Counserf

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Делаю логотипы, баннеры, плакаты

I am is Sergey. Love music, good design and beautiful movies.

Портфолио

Отзывы заказчиков

spa1
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Дизайн логотипа сообщества (магазина) в ВК
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Макет билборда 6х3
Сергей сразу приступил к работе! Предоставил несколько вариантов макета. Так же очень понравилась оперативность выполнения заказа. Так что надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Алексей адекватный заказчик. С такими как он можно работать! Оплата произошла сразу как выполнена работа. После этого высланы исходники.
Ответный отзыв
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн корпоративной футболки
Хорошая работа
Добросовестный заказчик, очень интересный проект. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $90от 3 дней
нет рейтинга