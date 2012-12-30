Нужно натянуть верстку на цмс. ЦМС лицензионная, с завязкой на домен и под зендом... кроме шаблонов само-собой. По этому придется работать на нашем хосте. Фактически весь выводимый CMS контент нужно впихать один из ...
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- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
И так, дано - магазин gsn77.ru Добавить правый столбец с отзывами на сайт, добавить всплывающее окно "заказать звонок" и кнопки для его вызова по всему сайту. Перенести кнопку добавления в корзину на странице ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $166
Скрипт ClipShare использует в качестве загрузчика Uber-Uploader. nginx не может работать с Uber-Uploader, нужно переписать upload на работу с модулями nginx: Nginx upload module и NginxHttpUploadProgressModule. Бюджет 5000 руб.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно выполнять небольшие работы по дизайнам. Цена не высокая, работа не большая. Нужно делать качественно. В месяц будет выходить около 25 тысяч рублей. Без портфолио не обращаться.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад