Cribble37

Илья Cribble37

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интеграция верстки с CMS

    $250

    Нужно натянуть верстку на цмс. ЦМС лицензионная, с завязкой на домен и под зендом... кроме шаблонов само-собой. По этому придется работать на нашем хосте. Фактически весь выводимый CMS контент нужно впихать один из ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать интернет-магазин

    $50

    И так, дано - магазин gsn77.ru Добавить правый столбец с отзывами на сайт, добавить всплывающее окно "заказать звонок" и кнопки для его вызова по всему сайту. Перенести кнопку добавления в корзину на странице ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка скрипта Clip Share

    $166

    Скрипт ClipShare использует в качестве загрузчика Uber-Uploader. nginx не может работать с Uber-Uploader, нужно переписать upload на работу с модулями nginx: Nginx upload module и NginxHttpUploadProgressModule. Бюджет 5000 руб.

    Nginx
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется хороший дизайнер

    $1000

    Нужно выполнять небольшие работы по дизайнам. Цена не высокая, работа не большая. Нужно делать качественно. В месяц будет выходить около 25 тысяч рублей. Без портфолио не обращаться.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад