Cristell1981

Юлия Cristell1981

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать дизайн блога на wordpress
WordPress
Очень довольна сотрудничеством с Юлией, отличный заказчик, всем рекомендую!
Ольга, спасибо вам огромное за работу. Теперь я ваш постоянный заказчик. Качество работы, соблюдение сроков и контакт с заказчиком - на высоте. Ольга - профессионал! Рекомендую делать у нее сразу и дизайн и верстку)
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