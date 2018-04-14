Cristell1981

$13
Добрый день! Необходима помощь веб-программиста. Мелкие работы по сайту с кнопками соцсетей и групп, а также с сервисом рассылки.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
5 лет назад
Добрый день! Необходима помощь веб-программиста. Мелкие работы по сайту с кнопками соцсетей и групп, а также с сервисом рассылки.
Привет, друзья! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Также нужна мобильная версия дизайна.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров ...