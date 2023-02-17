Всем привет! Я UX/UI дизайнер, который помогает бизнесу заработать больше.
Создаю современные сайты под ключ любой сложности - от одностраничника до интернет магазина, продумываю все пути взаимодействия с пользователем и демонстрирую уникальность бренда.
Полный цикл дизайна: от брифа до дизайн-концепции.
Моя работа начинается с тщательного изучения вашего бизнеса и целей сайта. Учитываю все ваши требования и пожелания, что бы создать дизайн, который будет соответствовать вашим ожиданиям и привлекать внимание аудитории.
Сосредоточьтесь на главном - развитии вашего дела, а я сделаю так, чтобы ваш бизнес был эффектно представлен в цифровой среде и выделялся среди конкурентов.
Делаю:
UX/UI дизайн:
Корпоративные сайты, интернет-магазины,
лендинги, лонгриды и мобильные приложения.
Верстка:
Сверстаю любой сайт, настрою анимации
и проведу базовую seo-оптимизацию.
Motion Design;
Продумаю и сделаю анимацию для вашего
проекта.
Контакты:
Telegram: andrewsmkw
Почта: [email protected]
Портфолио:
Личный сайт: andrewsmkw
Портфолио
- SMKW Portfolioнет просмотров
- Uprock Agency1 просмотр
- The Atlanticнет просмотров
- Uniperнет просмотров
- RoyalDesign1 просмотр