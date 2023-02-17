Сайты под ключ, которые помогают бизнесу заработать больше.

Всем привет! Я UX/UI дизайнер, который помогает бизнесу заработать больше.

Создаю современные сайты под ключ любой сложности - от одностраничника до интернет магазина, продумываю все пути взаимодействия с пользователем и демонстрирую уникальность бренда.

Полный цикл дизайна: от брифа до дизайн-концепции.

Моя работа начинается с тщательного изучения вашего бизнеса и целей сайта. Учитываю все ваши требования и пожелания, что бы создать дизайн, который будет соответствовать вашим ожиданиям и привлекать внимание аудитории.

Сосредоточьтесь на главном - развитии вашего дела, а я сделаю так, чтобы ваш бизнес был эффектно представлен в цифровой среде и выделялся среди конкурентов.

Делаю:

UX/UI дизайн:

Корпоративные сайты, интернет-магазины,

лендинги, лонгриды и мобильные приложения.

Верстка:

Сверстаю любой сайт, настрою анимации

и проведу базовую seo-оптимизацию.

Motion Design;

Продумаю и сделаю анимацию для вашего проекта.

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