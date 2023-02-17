CrossWork

Андрей Симаков CrossWork

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Сайты под ключ, которые помогают бизнесу заработать больше.

Всем привет! Я UX/UI дизайнер, который помогает бизнесу заработать больше.

Создаю современные сайты под ключ любой сложности - от одностраничника до интернет магазина, продумываю все пути взаимодействия с пользователем и демонстрирую уникальность бренда.

Полный цикл дизайна: от брифа до дизайн-концепции.

Моя работа начинается с тщательного изучения вашего бизнеса и целей сайта. Учитываю все ваши требования и пожелания, что бы создать дизайн, который будет соответствовать вашим ожиданиям и привлекать внимание аудитории.

Сосредоточьтесь на главном - развитии вашего дела, а я сделаю так, чтобы ваш бизнес был эффектно представлен в цифровой среде и выделялся среди конкурентов.

Делаю:

  • UX/UI дизайн:
    Корпоративные сайты, интернет-магазины,
    лендинги, лонгриды и мобильные приложения.

  • Верстка:
    Сверстаю любой сайт, настрою анимации
    и проведу базовую seo-оптимизацию.

  • Motion Design;
    Продумаю и сделаю анимацию для вашего

    проекта.

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Отзывы заказчиков

fabryka
Иван 
35 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
2 года назад
Нарисовать баннеры в фотошопе
Отличный специалист. Всегда на связи. Быстро, в срок выполняет работу. Учитывает все комментарии и быстро вносит правки.
Сотрудничество прошло успешно. Постановка задач четкая, с подробным описанием. Всегда был на связи и оперативно давал обратную связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $240от 14 дней
нет рейтинга