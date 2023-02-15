Нужна корректировка баннеров, ресайз. Есть исходники, но для размера 440х450. Яндекс их как правило обрезает и видна только середина или нижняя часть. Нужно сделать такие баннера, чтобы даже при максимальной обрезке была понятна суть и ...
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$52
выплачено фрилансерам
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- Баннеры10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно отрисовать макеты - паттерны - скелет в фотошоп. скидывать в psd формате. Будут правки! Оплата в рублях на карту по завершению. размер 600х600 и 600х1200 Сделать в 3 вариантах расцветки для детской (во вложении примеры фотографий детской): - для ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
нужно отрисовать макеты - паттерны - скелет в фотошоп. скидывать в psd формате. [b]Будут правки![/b] Оплата в [b]рублях[/b] на карту по завершению. размер 600х600 размер стрелок (линейки) акция внизу - круг + овал 3 круг преимущества + 3 строчки рядом для ...Баннеры1 исполнительЗавершенгод назад
Отзывы фрилансеров
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