fabryka

Иван fabryka

 
34 годаШри-Ланка/Москва
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$52
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовка баннеров

    Нужна корректировка баннеров, ресайз. Есть исходники, но для размера 440х450. Яндекс их как правило обрезает и видна только середина или нижняя часть. Нужно сделать такие баннера, чтобы даже при максимальной обрезке была понятна суть и ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нарисовать баннеры в фотошопе

    Нужно отрисовать макеты - паттерны - скелет в фотошоп. скидывать в psd формате. Будут правки! Оплата в рублях на карту по завершению. размер 600х600 и 600х1200 Сделать в 3 вариантах расцветки для детской (во вложении примеры фотографий детской): - для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Отрисовка баннеров в фотошоп

    нужно отрисовать макеты - паттерны - скелет в фотошоп. скидывать в psd формате. [b]Будут правки![/b] Оплата в [b]рублях[/b] на карту по завершению. размер 600х600 размер стрелок (линейки) акция внизу - круг + овал 3 круг преимущества + 3 строчки рядом для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
CrossWork
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$22
10 баллов
год назад
Нарисовать баннеры в фотошопе
Сотрудничество прошло успешно. Постановка задач четкая, с подробным описанием. Всегда был на связи и оперативно давал обратную связь. Рекомендую!
Отличный специалист. Всегда на связи. Быстро, в срок выполняет работу. Учитывает все комментарии и быстро вносит правки.
Ответный отзыв
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
год назад
Отрисовка баннеров в фотошоп
Хороший заказчик. Качественная постановка задачи, все время был на связи, оплатил в срок. Всё супер)
Быстро Качественно Проблем не возникло Рекомендую)
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