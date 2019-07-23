Добрый день!
Меня зовут Руслан и я занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний Google ads.
Поисковая система Google лидер среди сервисов обработки поисковых запросов пользователей Интернета.
Что входит в Настройку рекламы в Google ads:
-Согласование с вами целей вашей кампании.
-Анализ вашего продукта.
-Анализ конкурентов и ниши в целом.
-Создание объявлений в количестве необходимом для результативной рекламной кампании.
-Согласование бюджета и запуск кампании.
От Вас будет необходим доступ к сайту для установки сервиса, предоставляющего статистику по посетителям. Без него будет невозможно отследить конверсию.
Минимальный бюджет запуска РК от 3000-5000 рублей.
Минимум затрат - Максимум результата!
Я готов начать работу для Вас ВСЕГО ЗА 3000 р.
Оцените мои труды, по мере того, как получите реальный эффект от нашего сотрудничества.
Так же попрошу оставить свой отзыв.
Аудит сайта- бесплатно.
Пишите на любой мессенджер, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы: 9383411225