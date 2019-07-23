Создание сайтов. Рекламные компании в Google и Yandex

Добрый день!

Меня зовут Руслан и я занимаюсь настройкой и ведением рекламных кампаний Google ads.

Поисковая система Google лидер среди сервисов обработки поисковых запросов пользователей Интернета.

Что входит в Настройку рекламы в Google ads:

-Согласование с вами целей вашей кампании.

-Анализ вашего продукта.

-Анализ конкурентов и ниши в целом.

-Создание объявлений в количестве необходимом для результативной рекламной кампании.

-Согласование бюджета и запуск кампании.

От Вас будет необходим доступ к сайту для установки сервиса, предоставляющего статистику по посетителям. Без него будет невозможно отследить конверсию.

Минимальный бюджет запуска РК от 3000-5000 рублей.

Минимум затрат - Максимум результата!

Я готов начать работу для Вас ВСЕГО ЗА 3000 р.

Оцените мои труды, по мере того, как получите реальный эффект от нашего сотрудничества.

Так же попрошу оставить свой отзыв.

Аудит сайта- бесплатно.

Пишите на любой мессенджер, спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы: 9383411225