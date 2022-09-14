CryVitSky

Артем CryVitSky

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Статья по поклейке обоев

    Требуется написать статью по поклейке обоев на строительную тематику. Необходимо проработать основные этапы и советы по выполнению работы, чтобы материал был полезным для читателей.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью на строительную тематику

    Необходимо написать коммерческую статью объемом 15 тысяч символов на тему поклейки обоев. Статья должна соответствовать заданной структуре. Техническое задание доступно по ссылке. Ожидается качественный контент, который привлечет внимание целевой аудитории.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад