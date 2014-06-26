D-House

Гущин D-House

 
34 годаУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Любая сложность проектов. Быстро и качественно.

Проекты коттеджей, дизайн интерьеров от эскизного предложения до рабочей документации.

Все что от вас требуется это - исходящие данные (размера, фотографии), желаемая стилистика, срок выполнения.

Немного о себе. Высшее архитектурное образование. Опыт работы в сфере архитектуры, и разных отраслях дизайна (интерьер, полиграфия, промышленный, веб) 3 года.

Цены:

ИНТЕРЬЕР:

- Минималистический стиль, малое количество мебели и декораций - 5-6 $ кв.м

- Классический современный стиль с использованием готовых моделей - 6-9 $ кв.м.

- Интерьеры больших заведений (рестораны, кафе, публичные места), с большим количеством декорация, мебель и т.п. - 6-10 $ кв.м.

ЭКСТЕРЬЕР

-Визуализация архитектурных сооружений от 50 $ (небольшой дом)

Модели мебели, бытовой техники и пр. от 8 $

Программы: ArchiCad, Cinema 4D (V-ray), Adobe photoshop, Artlantis, Sketch-UP

ArchiCADV-RayPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Olala19
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
21 отзыв(-3)
$250
2 балла
9 лет назад
Раскройка мебельных проектов
Николай ,работа была сделана не вся ,а только 2 раскроя .Выяснилось,что формат не подходит .Остальные проекты я вам не отправляла даже. Насчет трудностей в общении,это ваши личные эмоции,без привязки к реальности .
Крайне не рекомендую. После сделанной работы, не оплатила все по договоренности, а просто пропала. Плюс ко всему очень трудный человек в общении.
Ответный отзыв
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$30
8 баллов
9 лет назад
Обмерочные планы 2этажного коттеджа
Ок
все супер
Ответный отзыв
OlegSta
Олег 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Конвертация файла .3DS в .gsm
Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
Отличный работодатель. Рекомендую.
Ответный отзыв
solnceva
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Проект входной группы
Спасибо Николаю за отличную работу! Хороший специалист и ответственный человек. Прекрасно знает свою работу и выполняет ее оперативно и с душой. Успехов и буду продолжать работать и впредь!
Отличный работодатель. Задачу изложила подробно, вплоть до мелочей. Оплачено все по договоренности + доплатила. Рекомендую.
Ответный отзыв
Архитектура зданий
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#20
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#64