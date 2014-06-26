Проекты коттеджей, дизайн интерьеров от эскизного предложения до рабочей документации.
Все что от вас требуется это - исходящие данные (размера, фотографии), желаемая стилистика, срок выполнения.
Немного о себе. Высшее архитектурное образование. Опыт работы в сфере архитектуры, и разных отраслях дизайна (интерьер, полиграфия, промышленный, веб) 3 года.
Цены:
ИНТЕРЬЕР:
- Минималистический стиль, малое количество мебели и декораций - 5-6 $ кв.м
- Классический современный стиль с использованием готовых моделей - 6-9 $ кв.м.
- Интерьеры больших заведений (рестораны, кафе, публичные места), с большим количеством декорация, мебель и т.п. - 6-10 $ кв.м.
ЭКСТЕРЬЕР
-Визуализация архитектурных сооружений от 50 $ (небольшой дом)
Модели мебели, бытовой техники и пр. от 8 $
Программы: ArchiCad, Cinema 4D (V-ray), Adobe photoshop, Artlantis, Sketch-UP
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