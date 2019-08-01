Администрирование MSSQL и Oracle

Профессиональный DBA. Опыт администрирования СУБД MSSQL и Oracle в крупных и средних компаниях и банках. Развертывание, тюнинг, траблшутинг, аналитика планов запросов, оптимизация производительности, мониторинг, стратегия резервного копирования, безопасность. Готов проконсультировать по оптимизации окружения – каналы связи между нодами, сетевые сервисы, настройка ОС, оптимальное железо, миграция на облачные ресурсы.