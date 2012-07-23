Требуется спец, который знает ВП досконально и php. В чем суть. Есть сайт флеш игр на вордпрессе. Планирую добавить туда около 4500игр. Что бы исключить дубли одинаковых файлов, нужно сделать проверку по md5 точной суммы. ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно писать описания к игровым категориям, тематика сайта флеш игры. В текст нужно вставлять ключевые слова (предоставляю я).Каждое описание минимум 2100-2200 символом без пробелов, уникальность текста 98%(по адвего). Стоимость 1000 без пробелов 1 wmz(оплата только ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен интернет магазин на WordPress. По типу такого buymay.ru. Так же готов рассмотреть готовые варианты ваших интернет магазинов на WP. Интересуют только такие которые будут похожи на сайт предоставленный в примереВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать описание к категориям игрового сайта. В текст нужно вставлять ключевые слова (предоставляю я). Каждое описание минимум 2100 -2200 символов без пробелов, уникальность текста 98%(по адвего) Стоимость 1000 символов без пробелов - 1$(оплата wmz). ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна доработка доски объявлений okboard.ru. Движок самописный php+mysql+smarty. Оплата wmz по этапное или протекция. От вас требуется сроки и точный бюджет во сколько вы оцениваете доработки. ТЗ прилагаетсяВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна доработка доски объявлений okboard.ru . Движок самописный php+mysq+smarty. Жду ваших предложений по стоимости и срокам. ТЗ прилагаетсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется доработка доски объявлений.Движок самописный php+mysq+smarty okboard.ru .Что требуется от исполнителя : понимать логику работы доски объявления, адекватность ,соблюдать сроки, инициатива. Цену и сроки указывайте.Оплата вебмани. Первые доработки в ТЗ.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад