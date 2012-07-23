DEZ1989

Николай Лазарев DEZ1989

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проверка md5 суммы

    Требуется спец, который знает ВП досконально и php. В чем суть. Есть сайт флеш игр на вордпрессе. Планирую добавить туда около 4500игр. Что бы исключить дубли одинаковых файлов, нужно сделать проверку по md5 точной суммы. ...

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Авторы текстов. Тематика игры

    Нужно писать описания к игровым категориям, тематика сайта флеш игры. В текст нужно вставлять ключевые слова (предоставляю я).Каждое описание минимум 2100-2200 символом без пробелов, уникальность текста 98%(по адвего). Стоимость 1000 без пробелов 1 wmz(оплата только ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет магазин на WordPress

    $250

    Нужен интернет магазин на WordPress. По типу такого buymay.ru. Так же готов рассмотреть готовые варианты ваших интернет магазинов на WP. Интересуют только такие которые будут похожи на сайт предоставленный в примере

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание текста к игровому сайту

    Нужно написать описание к категориям игрового сайта. В текст нужно вставлять ключевые слова (предоставляю я). Каждое описание минимум 2100 -2200 символов без пробелов, уникальность текста 98%(по адвего) Стоимость 1000 символов без пробелов - 1$(оплата wmz). ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка доски объявлений

    Нужна доработка доски объявлений okboard.ru. Движок самописный php+mysql+smarty. Оплата wmz по этапное или протекция. От вас требуется сроки и точный бюджет во сколько вы оцениваете доработки. ТЗ прилагается

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать доску объявлений

    Требуется доработка доски объявлений.Движок самописный php+mysq+smarty okboard.ru .Что требуется от исполнителя : понимать логику работы доски объявления, адекватность ,соблюдать сроки, инициатива. Цену и сроки указывайте.Оплата вебмани. Первые доработки в ТЗ.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
djtelega
Олег 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Проверка md5 суммы
Интересный проект, приятный заказчик, оперативный фидбэк. Плюсы по всем пунктам, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Приятно было работать с Олегом - адекватный, отлично знает свою работу и веселый в общении. Всегда на связи. Все сделал в срок и правильно
Ответный отзыв
tatmaf
61 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Авторы текстов. Тематика игры
Работодатель- мечта. Оплата ежедневно, ТЗ четкие и предельно понятные. Жаль, сотрудничество было недолгим.
Приятно было работать с Татьяной, долго искал исполнителя, были бездари или ничего не понимали. Скинул ТЗ Татьяне, она сразу поняла, что делать и принялась выполнять задание. Вообщем, если ищите хорошего, ответственного копирайтер, вы его нашли.
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