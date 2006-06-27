DJON2005

Гость DJON2005

 
35 летРоссия/Архангельск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Делаю всё быстро и дёшего

  • Маленькая программка для копирования файлов

    $10

    Есть файл, например, картинка. И 100 папок. Чем раскидать его в эти 100 папок? Нужна программка, с помощью которой, я просто выделяю папки, в которые надо закинуть данный файл и он копируется. Первый кто сделает ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт, для изменения атрибутов файлов на сервере

    $50

    Нужен скрипт, который изменял бы атрибуты фалов на сервере. Предположим, у нас есть 100 сайтов, которые расположены на одном сервере. На каждом сайте, есть папка xxx , а в папке файл zzz. Нужно, чтобы скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт каталога ссылок с опред. возможностями

    $500

    Вот что нужно: 1) Движок (скрипт каталога сайтов) С возможностью автоматического изменения цветовой гаммы при установке, изменение кейвордов в метатегах, а также небольшое изменение шапки главных страниц. 2) 2 админки а) Админка для добавления ссылок на главные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написание игры (php)

    $50

    Нужен человек для написания игры, что-то типа "Кто хочет стать миллионером", только на PHP. Это должно выглядеть так: Человек заходит на сайт, регистрируется и отвечает на вопросы. К каждому вопросу 4 варианта ответа, если ответ ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Cord
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Маленькая программка для копирования файлов
Оплата без вопросов, заказчик четко формулирует задачу, приятен в общении, не торопит, рекомендую!
Большое спасибо! Всё очень быстро и качественно. Человек знает своё дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
conf
37 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
$5
10 баллов
17 лет назад
Скрипт, для изменения атрибутов файлов на сервере
Хороший заказчик, умеет объяснить, что ему нужно. Сделал 100% предоплату - что еще нужно для счастья? =) P.S.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо Алексей за быстро, а главное, качественно, выполненную работу.
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BeeGee
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Скрипт для заливания файлов на сервер
Выполнил для Евгения уже третий заказ. Работа была оплачена вовремя. Вопросы решались оперативно. Все отлично.
venus
34 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Скрипт каталога ссылок с опред. возможностями
Приятный заказчик... Платил во время и даже порой раньше =)
Приятный в общении человек. Сделал всё что нужно, даже раньше назначенного срока, всё помог установить и подправил всё что нужно. Остался очень доволен.
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