Есть файл, например, картинка. И 100 папок. Чем раскидать его в эти 100 папок? Нужна программка, с помощью которой, я просто выделяю папки, в которые надо закинуть данный файл и он копируется. Первый кто сделает ...
- $10Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
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Нужен скрипт, который изменял бы атрибуты фалов на сервере. Предположим, у нас есть 100 сайтов, которые расположены на одном сервере. На каждом сайте, есть папка xxx , а в папке файл zzz. Нужно, чтобы скрипт ...Завершен17 лет назад
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На сервере есть много сайтов, нуже скрипт, чтобы можно было заливать файлы сразу в папки сервера. Т.е. добавил нужные файлы, нажал на кнопу и они во всех нужных папках.Закрыт17 лет назад
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Вот что нужно: 1) Движок (скрипт каталога сайтов) С возможностью автоматического изменения цветовой гаммы при установке, изменение кейвордов в метатегах, а также небольшое изменение шапки главных страниц. 2) 2 админки а) Админка для добавления ссылок на главные ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужен человек для написания игры, что-то типа "Кто хочет стать миллионером", только на PHP. Это должно выглядеть так: Человек заходит на сайт, регистрируется и отвечает на вопросы. К каждому вопросу 4 варианта ответа, если ответ ...Завершен18 лет назад