Нужен сайт визитка с фото галереей, отзывами, заявками оптимизацию и продвижения дизайн готовый- смена цвета ТЗ предоставляю контент- мой самописы не прелогать почта: [email protected]
Веб-программирование27 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужен сайт визитка с фото галереей, отзывами, заявками оптимизацию и продвижения дизайн готовый- смена цвета ТЗ предоставляю контент- мой самописы не прелогать почта: [email protected]
Сайт под ключ Дизайн, верстка,логотип, заливка на хост, подбор и рег. доумена, оптимизация... Продвижение Предлогайте цену и сроки почта:[email protected]
Надо штук 20-25 портретов крупным планом- анфас. Улыбка во весь рот, счастливая! Люди обаятельный. В целом оптимиз, как говорится должен переть..) Фон может быть городским, домашним. Экзотика, пляж не подходит. Возраст разный- от малышей до ...