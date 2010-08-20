Надо штук 20-25 портретов крупным планом- анфас. Улыбка во весь рот, счастливая! Люди обаятельный. В целом оптимиз, как говорится должен переть..) Фон может быть городским, домашним. Экзотика, пляж не подходит. Возраст разный- от малышей до ...