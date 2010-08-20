DMBm6

Максим Максим DMBm6

 
49 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт визитка

    Нужен сайт визитка с фото галереей, отзывами, заявками оптимизацию и продвижения дизайн готовый- смена цвета ТЗ предоставляю контент- мой самописы не прелогать почта: [email protected]

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ

    Сайт под ключ Дизайн, верстка,логотип, заливка на хост, подбор и рег. доумена, оптимизация... Продвижение Предлогайте цену и сроки почта:[email protected]

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фотоссесия

    Надо штук 20-25 портретов крупным планом- анфас. Улыбка во весь рот, счастливая! Люди обаятельный. В целом оптимиз, как говорится должен переть..) Фон может быть городским, домашним. Экзотика, пляж не подходит. Возраст разный- от малышей до ...

    Фотосъемка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад