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Николай Иванов
DSmilo
DSmilo
34 года
Беларусь
/
Минск
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
(-1)
Yo!
PHP,MySQL,JavaScript,CSS,HTML
PHP
Javascript
MySQL
HTML
CSS
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий Адамович
fullby
40 лет
Беларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
0 баллов
15 лет назад
Доска объявлений по продаже авто
Оставил залог 50$,в конечном итоге исполнитель подвел,не сделал работу и перестал отвечать на телефон.
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Отзывы заказчиков
1
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