DSmilo

Николай Иванов DSmilo

 
34 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Yo!

PHP,MySQL,JavaScript,CSS,HTML

PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
Отзывы заказчиков
fullby
40 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
0 баллов
15 лет назад
Доска объявлений по продаже авто
Оставил залог 50$,в конечном итоге исполнитель подвел,не сделал работу и перестал отвечать на телефон.