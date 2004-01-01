Написати звіт до проекту а саме веб-сайт. В звіт входять всі пункти які будуть наведені нижче та файли як приклад. Сам проект надам виконавцю. Вступ 1 Загальна частина 1.1 Огляд предметної області 1.2 ...
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Закрыт
6 месяцев назад
Написати звіт до проекту а саме веб-сайт. В звіт входять всі пункти які будуть наведені нижче та файли як приклад. Сам проект надам виконавцю. Вступ 1 Загальна частина 1.1 Огляд предметної області 1.2 ...
Розробити програми на мові С++ в середовищі QT Creator, завдання та умови виконання у прікріплених файлах, виконати Варіант 21
Всі умови виконання проекту вказані в доданому файлі; Потрібно реаліувати Варіант 21; Реалізувати програму в QT Creator.
Всі умови виконання проекту вказані в доданому файлі; Потрібно реаліувати Варіант 21; Реалізувати програму в QT Creator.
Всі умови виконання проекту вказані в доданому файлі; Потрібно реаліувати Варіант 21; Реалізувати програму в QT Creator.