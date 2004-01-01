D_S_V

Діма D_S_V

 
20 летУкраина/Чернигов
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написати звіт по сайту

    Написати звіт до проекту а саме веб-сайт.  В звіт входять всі пункти які будуть наведені нижче та файли як приклад. Сам проект надам виконавцю. Вступ 1 Загальна частина 1.1 Огляд предметної області 1.2 ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • 3 проекта на QT Creatro

    $20

    Розробити програми на мові С++ в середовищі QT Creator, завдання та умови виконання у прікріплених файлах, виконати Варіант 21

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Робота з класами.

    Всі умови виконання проекту вказані в доданому файлі; Потрібно реаліувати Варіант 21; Реалізувати програму в QT Creator.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
evtefeev
Никита 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
9 месяцев назад
3 проекта на QT Creatro
Запропонував зробити декілька проектів в QTCreator, предоставив чітке ТЗ та швидко все оплатив. Рекомендую
Виконав завдання вчасно, все працює ідеально, відповідально поставився до поставленої задачі, окрім данного проекту зробив мені ще пару проектів за хорошою ціною та в найкоротші терміни. Одним словом майстер своєї справи. Рекомендую.
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