DamneT

Дмитрий Петров DamneT

 
35 летРоссия/Уфа
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Верстка Веб Сайтов :

1. Гарантия "Кроссбраузерности" - корректное отображение сайта в популярных браузерах.

2. Короткие сроки выполнения работы.

3. Знание php и MySql.

4. Применение CSS.

5. Любой вид верстки (По желанию заказчика: табличная/div верстка, ручная и т. д. ).

6. Резиновость/Тягучесть.

Стаж работы с версткой 2 года.

PHPMySQLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
takha
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Верстка сайта
Очень хорошо сделал работу. На все замечания быстро отреагировал. Приятно встречать и работать с положительными людьми. Спасибо:))))))))))
Спасибо Вам:))) Было приятно поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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