Верстка Веб Сайтов :
1. Гарантия "Кроссбраузерности" - корректное отображение сайта в популярных браузерах.
2. Короткие сроки выполнения работы.
3. Знание php и MySql.
4. Применение CSS.
5. Любой вид верстки (По желанию заказчика: табличная/div верстка, ручная и т. д. ).
6. Резиновость/Тягучесть.
Стаж работы с версткой 2 года.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- НефтеГазМетрология515 просмотров
- Имидж-Электро482 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
17 лет назад
Очень хорошо сделал работу. На все замечания быстро отреагировал. Приятно встречать и работать с положительными людьми. Спасибо:))))))))))
Ответный отзыв
Спасибо Вам:))) Было приятно поработать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.