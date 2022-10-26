Требуется начертить блок-схему работы программы для прохождения психологических тестирований в соответствии с ГОСТ. Описание работы программы предоставлено в приложенном файле. Важно учесть все этапы и процессы работы программы.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется решить задачи по всем 8 разделам безопасности жизнедеятельности и ответить на соответствующие вопросы. Срок выполнения работы - 10 дней. Ожидается качественное выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется решить задачи по безопасности жизнедеятельности из методических материалов. Необходимо охватить все разделы и предоставить решения для варианта 8.Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо найти и исправить ошибку в приложении React, связанной с отображением данных из URL в сортировке. Также требуется написать объяснение, в чем заключалась проблема и как она была решена, с использованием Formik для управления формами.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад