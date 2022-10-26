Dan1998

Даниил Dan1998

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Начертить блок схему работы программы

    Требуется начертить блок-схему работы программы для прохождения психологических тестирований в соответствии с ГОСТ. Описание работы программы предоставлено в приложенном файле. Важно учесть все этапы и процессы работы программы.

    Контрольные, Задачи и Тесты3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Задачи по безопасности жизнедеятельности

    Требуется решить задачи по всем 8 разделам безопасности жизнедеятельности и ответить на соответствующие вопросы. Срок выполнения работы - 10 дней. Ожидается качественное выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти ошибку и исправить React

    Необходимо найти и исправить ошибку в приложении React, связанной с отображением данных из URL в сортировке. Также требуется написать объяснение, в чем заключалась проблема и как она была решена, с использованием Formik для управления формами.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад