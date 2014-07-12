DanielAlex

Данила DanielAlex

 
30 летРоссия/Ижевск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональное web программирование

Языки программирования:

php (более 5 лет, ООП, MVC, Паттерны проектирования)

java (более 1 года, Android development)

javascript (более 4 лет, ООП, three.js, jquery, ajax, json)

Языки разметки:

html (более 6 лет, html5 api)

xml

yml

json

css (более 6 лет, css3 effects, transition, animation, key frames)

sql (более 5 лет, сложно структурированные запросы, оптимизация запросов, проектирование баз данных, связи итд итп)

Навыки:

Кроссбраузерная адаптивная/резиновая/резиново-адаптивная вёрстка сайтов любой сложности.

Качественный семантичный, и хорошо структурированный код с комментариями.

Приложения любой сложности и интерактивности.

Парсеры контента, административные панели, интернет магазины, лендинги, корпоративные сайты, сайты под ключ итд итп

P.S. Обращайтесь, если вы хотите сделать действительно качественный и крутой проект, в этом я вам точно помогу =)

Готов сопровождать ваши проекты от начала до конца разработки, так же дальнейшее консультирование и поддержка так же возможны.

Возможен вариант репетиторства (50$ один академический час)

Оплата всегда только по факту сдачи мною готовой работы, либо поэтапно

PHPJavascriptAndroidHTMLCSSjQueryAjaxJavaSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
nikitin_artiom
Артем 
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Опубликование сайта на хостинг
Мне нужна была помощь для того, чтобы залить сайт на хостинг. Все сделал за 3 минуты, связавшись по скайпу и уточнив суть проблемы. Благодарю, буду обращаться еще!
Только положительные эмоции =) Советую!
Ответный отзыв
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