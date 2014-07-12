Языки программирования:
php (более 5 лет, ООП, MVC, Паттерны проектирования)
java (более 1 года, Android development)
javascript (более 4 лет, ООП, three.js, jquery, ajax, json)
Языки разметки:
html (более 6 лет, html5 api)
xml
yml
json
css (более 6 лет, css3 effects, transition, animation, key frames)
sql (более 5 лет, сложно структурированные запросы, оптимизация запросов, проектирование баз данных, связи итд итп)
Навыки:
Кроссбраузерная адаптивная/резиновая/резиново-адаптивная вёрстка сайтов любой сложности.
Качественный семантичный, и хорошо структурированный код с комментариями.
Приложения любой сложности и интерактивности.
Парсеры контента, административные панели, интернет магазины, лендинги, корпоративные сайты, сайты под ключ итд итп
P.S. Обращайтесь, если вы хотите сделать действительно качественный и крутой проект, в этом я вам точно помогу =)
Готов сопровождать ваши проекты от начала до конца разработки, так же дальнейшее консультирование и поддержка так же возможны.
Возможен вариант репетиторства (50$ один академический час)
Оплата всегда только по факту сдачи мною готовой работы, либо поэтапно
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