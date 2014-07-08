nikitin_artiom

Требуется придумать оригинальное название сети магазинов упаковочных материалов и товаров для складского хранения. Будем рады выслушать все ваши (даже самые неординарные) предложения как на русском так и на англ. языке. Возможно будут уместны какие-либо аббревиатуры. В ...