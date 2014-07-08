nikitin_artiom

Требуется придумать оригинальное название сети магазинов упаковочных материалов и товаров для складского хранения. Будем рады выслушать все ваши (даже самые неординарные) предложения как на русском так и на англ. языке. Возможно будут уместны какие-либо аббревиатуры. В ...
- $50Нейминг и Слоганы36 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделал landing page в программе WYSIWYG Web Builder, купил домен и хостинг, возникли проблемы с опубликаванием оного, нужна небольшая помощь (с обучением). Может кто сможет помочь, господа программисты? Срочно!Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создание магазина упаковки и хоз. товаров "под ключ" или с привлечением иных фрилансеров. Наиболее удачный пример: http://cargo-avto.ru/clients/package-shop/ - сайт по ссылке устраивает на все 100 %. Особые требования: -наличие нескольких складов (на одном складе есть ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется создание яркого дизайна для лэндинга по продаже коробок для пиццы. Компания - производитель упаковки под пиццу, как белой и бурой (без печати) так и упаковки по индивидуальному заказу с логотипами пиццерий и сетей доставок. Цены, ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Требуется придумать название, слоган для интернет-магазина склада упаковки. На сайте будут предлагаться к продаже: картонные коробки, наборы для переезда, стрейч-пленка, скотч, диспенсеры для скотча, гофрокартон, рабочие перчатки, воздушно-пузырьковая пленка, вакумные пакеты для одежды, шпагат, тележки, ...Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт9 лет назад