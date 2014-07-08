nikitin_artiom

Артем nikitin_artiom

 
33 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Название для магазина

    $50

    Требуется придумать оригинальное название сети магазинов упаковочных материалов и товаров для складского хранения. Будем рады выслушать все ваши (даже самые неординарные) предложения как на русском так и на англ. языке. Возможно будут уместны какие-либо аббревиатуры. В ...

    Нейминг и Слоганы36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Опубликование сайта на хостинг

    Сделал landing page в программе WYSIWYG Web Builder, купил домен и хостинг, возникли проблемы с опубликаванием оного, нужна небольшая помощь (с обучением). Может кто сможет помочь, господа программисты? Срочно!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интернет-магазин упаковки и хоз. товаров

    Требуется создание магазина упаковки и хоз. товаров "под ключ" или с привлечением иных фрилансеров. Наиболее удачный пример: http://cargo-avto.ru/clients/package-shop/ - сайт по ссылке устраивает на все 100 %. Особые требования: -наличие нескольких складов (на одном складе есть ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн landing page для продажи коробок для пиццы

    $50

    Требуется создание яркого дизайна для лэндинга по продаже коробок для пиццы. Компания - производитель упаковки под пиццу, как белой и бурой (без печати) так и упаковки по индивидуальному заказу с логотипами пиццерий и сетей доставок. Цены, ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать название, слоган

    $10

    Требуется придумать название, слоган для интернет-магазина склада упаковки. На сайте будут предлагаться к продаже: картонные коробки, наборы для переезда, стрейч-пленка, скотч, диспенсеры для скотча, гофрокартон, рабочие перчатки, воздушно-пузырьковая пленка, вакумные пакеты для одежды, шпагат, тележки, ...

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
DanielAlex
Данила 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Опубликование сайта на хостинг
Только положительные эмоции =) Советую!
Мне нужна была помощь для того, чтобы залить сайт на хостинг. Все сделал за 3 минуты, связавшись по скайпу и уточнив суть проблемы. Благодарю, буду обращаться еще!
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