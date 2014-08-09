Название для магазина

# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Требуется придумать оригинальное название сети магазинов упаковочных материалов и товаров для складского хранения.

Будем рады выслушать все ваши (даже самые неординарные) предложения как на русском так и на англ. языке. Возможно будут уместны какие-либо аббревиатуры. В общем, творите, господа!

Отвечу на все вопросы в лс.

Целевая аудитория: мелкие и средние предприятия (упаковка продукции, переезд, складское хранение), частные лица (переезд, складское хранение, ремонт).

Преимущества:

Первая в своем роде сеть, возможность увидеть все своими глазами, потрогать, померять, наличие всех наименований на складах, оперативность, возможность купить все с доставкой в одном месте, торговые площади и склады во всех частях города.

Планируемый ассортимент продукции:

Гофрокартон

Коробки картонные

Стрейч-пленки

Скотчи

Диспенсеры для скотча

Воздушно-пузырьковая пленка

Полипропиленовая лента

Шпагат

Оберточная бумага

Пленка пилитиленовая

Почтовые конверты

Вакумные пакеты для одежды

Сумки хозяйственные

Мусорные пакеты

Бумажные пакеты

Пакеты подарочные

Наклейки и этикетки

Чехлы для одежды и обуви

Тележки

Перчатки рабочие

Вспененный полиэтилен

Пломбы

Замки

Пенопласт

Вешалки

Спецодежда

Ножи и режущий инструмент

Упаковочные пенопакеты