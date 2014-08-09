Выбор доменного имени и названия для ИМ тематики автомобильной электроники и аксессуаров
Название для магазина
Требуется придумать оригинальное название сети магазинов упаковочных материалов и товаров для складского хранения.
Будем рады выслушать все ваши (даже самые неординарные) предложения как на русском так и на англ. языке. Возможно будут уместны какие-либо аббревиатуры. В общем, творите, господа!
Отвечу на все вопросы в лс.
Целевая аудитория: мелкие и средние предприятия (упаковка продукции, переезд, складское хранение), частные лица (переезд, складское хранение, ремонт).
Преимущества:
Первая в своем роде сеть, возможность увидеть все своими глазами, потрогать, померять, наличие всех наименований на складах, оперативность, возможность купить все с доставкой в одном месте, торговые площади и склады во всех частях города.
Планируемый ассортимент продукции:
Гофрокартон
Коробки картонные
Стрейч-пленки
Скотчи
Диспенсеры для скотча
Воздушно-пузырьковая пленка
Полипропиленовая лента
Шпагат
Оберточная бумага
Пленка пилитиленовая
Почтовые конверты
Вакумные пакеты для одежды
Сумки хозяйственные
Мусорные пакеты
Бумажные пакеты
Пакеты подарочные
Наклейки и этикетки
Чехлы для одежды и обуви
Тележки
Перчатки рабочие
Вспененный полиэтилен
Пломбы
Замки
Пенопласт
Вешалки
Спецодежда
Ножи и режущий инструмент
Упаковочные пенопакеты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Варианты названия Изделие мед назначения предназначенное для промывания носа, безопасного лечения насморка, гайморитов, ринитов (в английской версии – это nasal saline spray). Состав – морская вода с различной концентрацией соли. Фасовка – флакон. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нам требуется на постоянной основе сотрудник который будет придумывать текст для рекламных листовок Интернет провайдера, ну если возможно и дизайн. Нужно будет по календарю четко следит за праздниками и к ним приурочивать различные акции и ...Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим продающий текст для разделов "Главное", "О себе", "Цель блога" для сайта www.tochtovazhno.ru Акцент текста должен быть направлен на чтение контента, подписку и вступление в группу в ВК.Нейминг и Слоганы16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Для интернет магазина одежды необходимо придумать название, слоган и домен Домен должен быть обязательно в зоне ru, а так же хорошо восприниматься на слухНейминг и Слоганы21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен интересный тематический запоминающийся слоган для агентства недвижимости (обмен квартир), аббревиатура которого была бы «обмен» (т.е. например Обмен Больших и Малых Единиц Недвижимости). Без лишних слов (т.е. в слогане должно быть только 5 ...Нейминг и Слоганы21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен интересный тематический запоминающийся слоган для агентства недвижимости (обмен квартир), аббревиатура которого была бы "обмен" (т.е. например Обмен Больших и Малых Единиц Недвижимости). Без лишних слов (т.е. в слогане должно быть только ...Нейминг и Слоганы5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Компания занимается инженерной сантехникой типа такой: http://www.valtec.ru/index1.php Нужно придумать название, без слов "сантехника" и все в таком духе. Желательно чтобы и на русском и на англ читалось название нормально. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Придумать слоган для сайта для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru. Суть сайта — люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по ...Нейминг и Слоганы13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется разработка нейминга и слогана для компании. Подробности в скайпе, личке или на почту. Необходимо разработать такое название, которое бы запоминалось и вызывало ассоциативный ряд с деятельностью компании. Слоган также требуется краткий, ...Нейминг и Слоганы19 заявокЗакрыт11 лет назад