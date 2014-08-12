Говорящее название

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен18 заявок918 просмотров
#1$50

Варианты названия

Изделие мед назначения предназначенное для промывания носа, безопасного лечения насморка, гайморитов, ринитов (в английской версии – это nasal saline spray). Состав – морская вода с различной концентрацией соли. Фасовка – флакон.

Языковое написание – английский с переводом на русский

Ограничение – 1-2 слова с возможностью прибавления детской формы (ХХХ – беби)

Пожелания:

1. Говорящее название

2. Название объясняющее, что это сделано в очень хорошей стране (Швеция, Германия, Италия, Франция)

3. Уникальное легко запоминающееся

11 лет назад
Vitinka
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

_-_
42 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

_-_
42 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
#1

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