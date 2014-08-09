Текст и дизайн для рекламных листовок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт13 заявок226 просмотров

Нам требуется на постоянной основе сотрудник который будет придумывать текст для рекламных листовок Интернет провайдера, ну если возможно и дизайн. Нужно будет по календарю четко следит за праздниками и к ним приурочивать различные акции и предложения клиентам. В месяц 2 акции.

11 лет назад
adensistema
Багироваа 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нейминг

    Выбор доменного имени и названия для ИМ тематики автомобильной электроники и аксессуаров

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Говорящее название

    $50

    Варианты названия Изделие мед назначения предназначенное для промывания носа, безопасного лечения насморка, гайморитов, ринитов (в английской версии – это nasal saline spray). Состав – морская вода с различной концентрацией соли. Фасовка – флакон. ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Слоган для агентства недвижимости

    $50

    Здравствуйте. Нужен интересный тематический запоминающийся слоган для агентства недвижимости (обмен квартир), аббревиатура которого была бы «обмен» (т.е. например Обмен Больших и Малых Единиц Недвижимости). Без лишних слов (т.е. в слогане должно быть только 5 ...

    Нейминг и Слоганы21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слоган для агентства недвижимости

    $50

    Здравствуйте. Нужен интересный тематический запоминающийся слоган для агентства недвижимости (обмен квартир), аббревиатура которого была бы "обмен" (т.е. например Обмен Больших и Малых Единиц Недвижимости). Без лишних слов (т.е. в слогане должно быть только ...

    Нейминг и Слоганы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Компания занимается инженерной сантехникой типа такой: http://www.valtec.ru/index1.php Нужно придумать название, без слов "сантехника" и все в таком духе. Желательно чтобы и на русском и на англ читалось название нормально. ...

    PHP
    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Придумать слоган для сайта

    Придумать слоган для сайта для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru. Суть сайта — люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по ...

    Нейминг и Слоганы13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется разработка нейминга и слогана

    $100

    Требуется разработка нейминга и слогана для компании. Подробности в скайпе, личке или на почту. Необходимо разработать такое название, которое бы запоминалось и вызывало ассоциативный ряд с деятельностью компании. Слоган также требуется краткий, ...

    Нейминг и Слоганы19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать название для свадебного салона

    1. Название должно быть легким, запоминающимся, привлекательным, мелодичным (предпочтение французской или итальянской мелодичности), но не обязательно, рассмотрим разные варианты. 2. Название должно быть из 1 слова (в идеале 5-7 букв). ...

    Нейминг и Слоганы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад