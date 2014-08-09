Выбор доменного имени и названия для ИМ тематики автомобильной электроники и аксессуаров
Текст и дизайн для рекламных листовок
Нам требуется на постоянной основе сотрудник который будет придумывать текст для рекламных листовок Интернет провайдера, ну если возможно и дизайн. Нужно будет по календарю четко следит за праздниками и к ним приурочивать различные акции и предложения клиентам. В месяц 2 акции.
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