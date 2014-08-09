Текст и дизайн для рекламных листовок

Нам требуется на постоянной основе сотрудник который будет придумывать текст для рекламных листовок Интернет провайдера, ну если возможно и дизайн. Нужно будет по календарю четко следит за праздниками и к ним приурочивать различные акции и предложения клиентам. В месяц 2 акции.