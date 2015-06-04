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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Повторное сотрудничество с Даниилом принесло ожидаемый хороший результат. Спасибо!
Ответный отзыв
Новый проект Александра оставил такие же положительные впечатления, как и первый. Вновь чёткая постановка задания, своевременная оплата и полное взаимопонимание по ходу проекта. Рекомендую.
$10
10 баллов
10 лет назад
Прекрасная работа, очень четкое понимание задачи, никаких лишних вопросов и разговоров. Люблю работать с такими людьми, буду обращаться еще. Спасибо.
Ответный отзыв
Внятная постановка задачи, приятное общение и оплата согласно договоренности. Рекомендую!
$4
10 баллов
10 лет назад
Повторно обратился к Даниилу, получил отличный перевод буду обращаться и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Как и в прошлый раз - чёткая постановка задания и моментальная оплата. Спасибо!
$6
10 баллов
10 лет назад
Даниил, отлично выполнил сложный перевод с Англ на Рус был постоянно на связи, работу сдал в срок. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Внятное задание, приятное общение, немедленная оплата готовой работы. Рекомендую!
Переводы
2 отзыва
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$0.75/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга