DanielKapanadze

Даниил DanielKapanadze

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка англ. аудио
Повторное сотрудничество с Даниилом принесло ожидаемый хороший результат. Спасибо!
Новый проект Александра оставил такие же положительные впечатления, как и первый. Вновь чёткая постановка задания, своевременная оплата и полное взаимопонимание по ходу проекта. Рекомендую.
Ответный отзыв
Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка аудио
Прекрасная работа, очень четкое понимание задачи, никаких лишних вопросов и разговоров. Люблю работать с такими людьми, буду обращаться еще. Спасибо.
Внятная постановка задачи, приятное общение и оплата согласно договоренности. Рекомендую!
Ответный отзыв
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Тех. перевод с Англ. на Рус. - features
Повторно обратился к Даниилу, получил отличный перевод буду обращаться и в дальнейшем.
Как и в прошлый раз - чёткая постановка задания и моментальная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Перевод тех статьи с Англ. на Рус.
Даниил, отлично выполнил сложный перевод с Англ на Рус был постоянно на связи, работу сдал в срок. РЕКОМЕНДУЮ
Внятное задание, приятное общение, немедленная оплата готовой работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$0.75/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга