DanilKnyazev

Данил Князев DanilKnyazev

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Связь со мной https://t.me/danilknyazevv

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16124289539519
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
9 баллов
3 года назад
Смонтировать 7-10 минутное свадебное видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16124018697858
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать промо ролик детской игрушки
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!