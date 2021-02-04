Сделать промо ролик детской игрушки

ВидеомонтажЗавершен2 заявки158 просмотров
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Сделать промо ролик детской игрушки. Добавить инфографику, эффекты, переходы, сделать цветокоррекцию.

3 года назад
guest_16124018697858
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DanilKnyazev
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
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