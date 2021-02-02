Создание видео трейлера

Привет! Мы (стартап онлайн-школа по изучению английского) ведем и развиваем сейчас собственный канал на YouTube, в связи с чем нам необходим человек, увлекающийся видеомонтажом и готовый помочь нам с обработкой и монтажом видео. Если тебя заинтересовал ...