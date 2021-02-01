Режиссер монтажа на канал про видеоигры

Все исходники предоставлю, сделать под легкую музыку. Нужны примеры ваших работ Цены и сроки тоже укажите пожалуйста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
VGTimes ищет режиссера видеомонтажа на канал (https://www.youtube.com/channel/UCok45CxM0NucPe1UgUZm2FQ).
Готовы обеспечить постоянную загрузку (до 3 видео в неделю).
Вы нам подходите, если:
— Знаете Abode Premiere, Adobe After Effects, Photoshop на профессиональном уровне;
— Умеете самостоятельно подбирать футажи и снимать геймплей из игр;
— Способны смонтировать и вывести в 4k 20-минутный ролик за один рабочий день;
— Знаете принципы кеинга; — Умеете сводить видео и звук с трех камер;
— Умеете отдельно обрабатывать звук в соответствующих редакторах;
— Мастерски владеете магией сменяемости планов и незаметных переходов;
— Можете изготовить «обвязку» для нового видео с нуля (без использования готовых шаблонов);
— Никогда не срываете сроки сдачи готового видео.
Присылайте шоурил и любые примеры работ в сфере монтажа, которыми вы гордитесь.
Примеры монтажа, который нам нужен (на наше канале):
https://www.youtube.com/watch?v=yvaviI4ZL30&t
https://www.youtube.com/watch?v=dzKZuRUmpZE&t
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