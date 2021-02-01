Режиссер монтажа на канал про видеоигры

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок1047 просмотров
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VGTimes ищет режиссера видеомонтажа на канал (https://www.youtube.com/channel/UCok45CxM0NucPe1UgUZm2FQ).

Готовы обеспечить постоянную загрузку (до 3 видео в неделю).

Вы нам подходите, если:

— Знаете Abode Premiere, Adobe After Effects, Photoshop на профессиональном уровне;

— Умеете самостоятельно подбирать футажи и снимать геймплей из игр;

— Способны смонтировать и вывести в 4k 20-минутный ролик за один рабочий день;

— Знаете принципы кеинга; — Умеете сводить видео и звук с трех камер;

— Умеете отдельно обрабатывать звук в соответствующих редакторах;

— Мастерски владеете магией сменяемости планов и незаметных переходов;

— Можете изготовить «обвязку» для нового видео с нуля (без использования готовых шаблонов);

— Никогда не срываете сроки сдачи готового видео.

Присылайте шоурил и любые примеры работ в сфере монтажа, которыми вы гордитесь.

Примеры монтажа, который нам нужен (на наше канале):

https://www.youtube.com/watch?v=yvaviI4ZL30&t

https://www.youtube.com/watch?v=dzKZuRUmpZE&t

https://www.youtube.com/watch?v=8NzKUiQxLJo&t

3 года назад
Missiya
33 годаСловения
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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