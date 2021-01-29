Видеомонтаж ролика для Youtube

Привет!

Мы (стартап онлайн-школа по изучению английского) ведем и развиваем сейчас собственный канал на YouTube, в связи с чем нам необходим человек, увлекающийся видеомонтажом и готовый помочь нам с обработкой и монтажом видео.

Если тебя заинтересовал наш проект, то свяжись со мной в телеграмм

Цена договорная.