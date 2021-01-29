Видеомонтаж ролика для Youtube

ВидеомонтажЗакрыт65 заявок831 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет!

Мы (стартап онлайн-школа по изучению английского) ведем и развиваем сейчас собственный канал на YouTube, в связи с чем нам необходим человек, увлекающийся видеомонтажом и готовый помочь нам с обработкой и монтажом видео. 

Если тебя заинтересовал наш проект, то свяжись со мной в телеграмм

Цена договорная.

3 года назад
anna_hr_better
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание музыкального клипа

    $4

    Необходим монтаж 4х минутного ролика в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...). Ознакомиться можно здесь: https://soundcloud.com/eljh/but-no-winter-lasts-forever-1 Жанр трека lo-fi house, поэтому хочется увидеть нечто необычное Главный критерий - отсутствие проблем с авторскими правами. Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Видеоплеер с нестандартной функцией

    [b][/b]  Основная задача такая: взять любой open sourse встраиваемый в страницу видео плеер, и прикрутить к нему синхронный запуск и перемотку видео вместе с синхронным запуском аудио [b]мультитрека [/b](т.е несколько файлов с синхронным началом) и с возможностью микшировать ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять видео отзыв

    Снять видео отзыв в котором нужно выразить благодарность, девушке с именем "Олеся", за сотрудничества.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики

    Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики для интернет проекта Если вы ответственный работник и готовы браться за сложные проекты, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика с нуля

    Создать рекламный ролик с нуля. Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе  Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама) Если вы ответственный работник, просим откликнуться ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика

    Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать. Требования: Склейка  Нарезка  Блюр на определенном участке видео  слоу моушн Добавления эффектов в видео Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать небольшой рекламный ролик для сториз в инстаграме

    Нужно создать небольшое рекламное видео, ниже приложил пример который нам нравится. Текст и картинки предоставим. Видео которое нам нравится https://drive.google.com/file/d/1J9ataSijA37vroHLTTpnsOH5k2hb_6oP/view?usp=sharing

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад