Видеоплеер с нестандартной функцией

Основная задача такая: взять любой open sourse встраиваемый в страницу видео плеер, и прикрутить к нему синхронный запуск и перемотку видео вместе с синхронным запуском аудио мультитрека (т.е несколько файлов с синхронным началом) и с возможностью микшировать звук. Пример (визуала) аудио микшера: https://mixer.juliancole.co.uk Что должен «уметь» плеер:

Синхронно воспроизводить, останавливать и перематывать один видеофайл и многоканальное аудио, т.е не звук формата 2.1 или 5.1 а сразу несколько стереодорожек, например 4.

Иметь возможность преднастройки уровня звука.

По клику в плеере - должен всплывать и затем пропадать мини-аудиомикшер, внутри которого можно будет менять громкость этих дорожек. Сами дорожки будут представлять из себя стемы(мини-миксы) - одновременное воспроизведение которых на номинальной громкости будет давать подобранный баланс, а слушатель сможет уже сам себе подстроить его как хочет.

Должна быть относительно простая возможность добавления новых видео и аудио файлов.

Для данного этапа нужен какой-то самый простой вариант без красивой визуальной части.