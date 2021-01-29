Видеоплеер с нестандартной функцией

Все исходники предоставлю, сделать под легкую музыку. Нужны примеры ваших работ Цены и сроки тоже укажите пожалуйста
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Основная задача такая: взять любой open sourse встраиваемый в страницу видео плеер, и прикрутить к нему синхронный запуск и перемотку видео вместе с синхронным запуском аудио мультитрека (т.е несколько файлов с синхронным началом) и с возможностью микшировать звук. Пример (визуала) аудио микшера: https://mixer.juliancole.co.uk Что должен «уметь» плеер:
- Синхронно воспроизводить, останавливать и перематывать один видеофайл и многоканальное аудио, т.е не звук формата 2.1 или 5.1 а сразу несколько стереодорожек, например 4.
- Иметь возможность преднастройки уровня звука.
- По клику в плеере - должен всплывать и затем пропадать мини-аудиомикшер, внутри которого можно будет менять громкость этих дорожек. Сами дорожки будут представлять из себя стемы(мини-миксы) - одновременное воспроизведение которых на номинальной громкости будет давать подобранный баланс, а слушатель сможет уже сам себе подстроить его как хочет.
- Должна быть относительно простая возможность добавления новых видео и аудио файлов.
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