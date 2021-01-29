Видеоплеер с нестандартной функцией

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки356 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Основная задача такая: взять любой open sourse встраиваемый в страницу видео плеер, и прикрутить к нему синхронный запуск и перемотку видео вместе с синхронным запуском аудио мультитрека (т.е несколько файлов с синхронным началом) и с возможностью микшировать звук.  Пример (визуала) аудио микшера: https://mixer.juliancole.co.uk Что должен «уметь» плеер:

  • Синхронно воспроизводить, останавливать и перематывать один видеофайл и многоканальное аудио, т.е не звук формата 2.1 или 5.1 а сразу несколько стереодорожек, например 4.
  • Иметь возможность преднастройки уровня звука.
  • По клику в плеере - должен всплывать и затем пропадать мини-аудиомикшер, внутри которого можно будет менять громкость этих дорожек. Сами дорожки будут представлять из себя стемы(мини-миксы) - одновременное воспроизведение которых на номинальной громкости будет давать подобранный баланс, а слушатель сможет уже сам себе подстроить его как хочет.
  • Должна быть относительно простая возможность добавления новых видео и аудио файлов.
Для данного этапа нужен какой-то самый простой вариант без красивой визуальной части. 
3 года назад
guest_16120142290916
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание музыкального клипа

    $4

    Необходим монтаж 4х минутного ролика в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...). Ознакомиться можно здесь: https://soundcloud.com/eljh/but-no-winter-lasts-forever-1 Жанр трека lo-fi house, поэтому хочется увидеть нечто необычное Главный критерий - отсутствие проблем с авторскими правами. Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Снять видео отзыв

    Снять видео отзыв в котором нужно выразить благодарность, девушке с именем "Олеся", за сотрудничества.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики

    Сложный монтаж: моушн-дизайн, элемент графики для интернет проекта Если вы ответственный работник и готовы браться за сложные проекты, просим откликнуться и продемонстрировать свое портфолио!

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика с нуля

    Создать рекламный ролик с нуля. Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе  Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама) Если вы ответственный работник, просим откликнуться ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика

    Нужно создать рекламный ролик про горнолыжную базу: видео материалы предоставим, найти аудио подходящие к видео, добавить эффекты, все красиво смонтировать. Требования: Склейка  Нарезка  Блюр на определенном участке видео  слоу моушн Добавления эффектов в видео Если вы ответственный работник, просим откликнуться и продемонстрировать свое ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать небольшой рекламный ролик для сториз в инстаграме

    Нужно создать небольшое рекламное видео, ниже приложил пример который нам нравится. Текст и картинки предоставим. Видео которое нам нравится https://drive.google.com/file/d/1J9ataSijA37vroHLTTpnsOH5k2hb_6oP/view?usp=sharing

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео-монтажер

    $17

    Нужно знать казахский язык. Необходимо смонтировать видео-отзывы. Они бывают сняты в braw. mp4 и mov. Необходимо покрасить, найти именно удачные моменты, добавить перебивки, переходы, плашки и лого. Далее скинем файл с озвучкой на русском, нужно ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад