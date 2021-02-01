Снять видео-отзыв не более 15сек

ВидеомонтажЗакрыт35 заявок637 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно снять видео-отзыв не более 15 сек. В отзыве нужно сказать благодарность девушке по имени Олеся, текст мы предоставим.

3 года назад
Nikita_online
Никита 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание музыкального клипа

    $4

    Необходим монтаж 4х минутного ролика в свободном стиле (анимация, абстракция, живая съемка, ...). Ознакомиться можно здесь: https://soundcloud.com/eljh/but-no-winter-lasts-forever-1 Жанр трека lo-fi house, поэтому хочется увидеть нечто необычное Главный критерий - отсутствие проблем с авторскими правами. Бюджет символичный, готов рассматривать начинающих ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Режиссер монтажа на канал про видеоигры

    VGTimes ищет режиссера видеомонтажа на канал (https://www.youtube.com/channel/UCok45CxM0NucPe1UgUZm2FQ). Готовы обеспечить постоянную загрузку (до 3 видео в неделю). Вы нам подходите, если: — Знаете Abode Premiere, Adobe After Effects, Photoshop на профессиональном уровне; — Умеете самостоятельно подбирать футажи и ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарий промо ролика на 2-3 мин

    [b]Необходимо написать , расписать , наполнить сценарий для вкусного видео ролика связанного с мото тематикой. Есть готовая концепция и идея. Так же готовы рассмотреть Ваши идеи .концепции,виденье. Подробности и пример отправлю в сообщениях[/b]

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать видео-ролик для рекламы

    Для начала нам необходимо сделать рекламный ролик по данной квартире: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2406-admirala-lazareva-nab-22 по готовому примеру:  https://dropmefiles.com/zJGps В дальнейшем нам необходим дизайнер видео, который умеет работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек. В том числе делать видео уже ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж видео

    $15

    Монтаж видео в программах Premier желательно. Монтаж очень легкий - простая нарезка видео (отрезать лишнее и перекодировать, подставить звук) Естественно, ищу ответственного человека, который выполняет обещанное и соблюдает сроки, понимает, что такое конфиденциальность, гибко подстраивается под ...

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж ролика для Youtube

    Привет! Мы (стартап онлайн-школа по изучению английского) ведем и развиваем сейчас собственный канал на YouTube, в связи с чем нам необходим человек, увлекающийся видеомонтажом и готовый помочь нам с обработкой и монтажом видео.  Если тебя заинтересовал ...

    Видеомонтаж65 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоплеер с нестандартной функцией

    [b][/b]  Основная задача такая: взять любой open sourse встраиваемый в страницу видео плеер, и прикрутить к нему синхронный запуск и перемотку видео вместе с синхронным запуском аудио [b]мультитрека [/b](т.е несколько файлов с синхронным началом) и с возможностью микшировать ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад