Сценарий промо ролика на 2-3 мин

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки568 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать , расписать , наполнить сценарий для вкусного видео ролика связанного с мото тематикой.

Есть готовая концепция и идея.

Так же готовы рассмотреть Ваши идеи .концепции,виденье.

Подробности и пример отправлю в сообщениях

3 года назад
guest_16120878664284
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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