Сценарий промо ролика на 2-3 мин

Все исходники предоставлю, сделать под легкую музыку. Нужны примеры ваших работ Цены и сроки тоже укажите пожалуйста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать , расписать , наполнить сценарий для вкусного видео ролика связанного с мото тематикой.
Есть готовая концепция и идея.
Так же готовы рассмотреть Ваши идеи .концепции,виденье.
Подробности и пример отправлю в сообщениях
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