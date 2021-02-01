Необходимо создать видео-ролик для рекламы

Для начала нам необходимо сделать рекламный ролик по данной квартире: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2406-admirala-lazareva-nab-22 по готовому примеру: https://dropmefiles.com/zJGps

В дальнейшем нам необходим дизайнер видео, который умеет работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек. В том числе делать видео уже из готовых макетов. Необходимо лишь вносить правки. Требуеться делать видео-ролики 2 форматов. Формата сторис и формата в ленту в инстаграм.

Примеры наших рекламных работ: https://dropmefiles.com/mM3Mb

Присылайте свои примеры работ, а также стоимость работы в 1 час.

Просьба не писать тех кто не умеет работать в After Effects и не работает с чужими макетами.