Видеомонтаж видео

Монтаж видео в программах Premier желательно. Монтаж очень легкий - простая нарезка видео (отрезать лишнее и перекодировать, подставить звук)

Естественно, ищу ответственного человека, который выполняет обещанное и соблюдает сроки, понимает, что такое конфиденциальность, гибко подстраивается под задачу и может внести свои личные предложения для улучшения результата.

Если Вам интересно, то предоставьте своё портфолио.

Оплата 500-700грн за 1 видео