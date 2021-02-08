Снять видео удаленно

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок689 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

﻿Всем добрый день/вечер!

Надо снять видео на свою камеру в хорошем качестве на белом фоне.

Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.

Требования:

-Мужчины 25+

-Приятная внешность

-Четкая и грамотная речь

Всего необходимо снять 2-3 ролика по 2 минуты. Оплата за результат/ чистую запись. Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!

3 года назад
guest_15892031587286
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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