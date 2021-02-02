Нужен монтажер делать видео креативы

Для начала нам необходимо сделать рекламный ролик по данной квартире: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2406-admirala-lazareva-nab-22 по готовому примеру: https://dropmefiles.com/zJGps В дальнейшем нам необходим дизайнер видео, который умеет работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек. В том числе делать видео уже ...