Монтаж видео

Ищем креативного человека для создание качественных коротких видеороликов (презентаций) 10-15-20 сек

Навыки:

- профессиональный монтаж

- креативный подход

- знание и понимание современных трендов

- понимание , как создать цепляющее и запоминающее видео

- создание разных видео в одном стиле

Это может быть анимационный ролик+ текст, текст+фото, либо короткие видео кадры+фото+текст

со словами и без(только с музыкой)

например что-то типа такого, только все таки чуть медленнее и доступнее для понимания - Пример ролика

Тематика роликов: презентация компании, обновления ассортимента, презентация определенного товара, напоминание о себе, напоминание о покупке