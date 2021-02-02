Монтаж видео

ВидеомонтажЗакрыт26 заявок402 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем креативного человека для создание качественных коротких видеороликов (презентаций) 10-15-20 сек

Навыки:

- профессиональный монтаж

- креативный подход

- знание и понимание современных трендов

- понимание , как создать цепляющее и запоминающее видео

- создание разных видео в одном стиле

Это может быть анимационный ролик+ текст, текст+фото, либо короткие видео кадры+фото+текст

со словами и без(только с музыкой)

например что-то типа такого, только все таки чуть медленнее и доступнее для понимания - Пример ролика

Тематика роликов: презентация компании, обновления ассортимента, презентация определенного товара, напоминание о себе, напоминание о покупке

3 года назад
IK90
Иван 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Видео кратив

    $35

    Здравствуйте, нужно создать видео-креатив. Ничего сложного: компоновка уже готовых видео из интернета и футажи.

    Видеомонтаж58 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановление/реставрация видео

    Имеются четыре видео (mp4), общим объемом 13,4 Гб, снятые на Asus Zenfone Max Pro 1. Данные видеофильмы были случайно удалены с компа (возможно, HDD форматировался), затем восстановлены, но они не воспроизводятся. Очень хотелось бы ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание видео трейлера

    $30

    У нас есть нарезка из видео - задача создать трейлер на 60 сек, с атмосферной музыкой, чтобы смотрелся на одном дыхании.

    Видеомонтаж78 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать видео-ролик для рекламы

    Для начала нам необходимо сделать рекламный ролик по данной квартире: https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2406-admirala-lazareva-nab-22 по готовому примеру:  https://dropmefiles.com/zJGps В дальнейшем нам необходим дизайнер видео, который умеет работать в After Effects. Необходимо делать мини-ролики формата 15сек. В том числе делать видео уже ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж видео

    $15

    Монтаж видео в программах Premier желательно. Монтаж очень легкий - простая нарезка видео (отрезать лишнее и перекодировать, подставить звук) Естественно, ищу ответственного человека, который выполняет обещанное и соблюдает сроки, понимает, что такое конфиденциальность, гибко подстраивается под ...

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад