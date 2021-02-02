Видеосборник стихов

Здравствуйте, нужно создать видео-креатив. Ничего сложного: компоновка уже готовых видео из интернета и футажи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сборник стихов - оформить его в виде видеосборника, красиво с перелистывающимися страницами
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