Сеть брендовых роликов для социальных сетей.

Добрый день Егор.

Нам надо сделать порядка 7 роликов , может быть и больше каждые не более одной минуты для социальных сетей.

Что у нас есть:

1) Логотип

2) Озвучка ролика по которой можно импровизировать

3) Фото и видео - у нас нет можно скачать с открытых источников. Но если скажите сделать - сделаем сами.

Пытались сами сделать несколько роликов, своими силами - но как то по колхозному получается. Как с Вами начать сотрудничество?