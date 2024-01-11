PPC - Фахівець з досвідом роботи 3 роки
Налаштовую рекламу в Google Ads та Meta Ads
Володію такими інстурментами як:
GTM
GA4
Merchant center
Search console
Microsoft Clarity
YouTube
Facebook Pixel
Google Business
Працюючи зі мною, ви можете бути впевнені, що реклама буде налаштована індивідуально і на результат.
Портфолио
- Пошукова реклама на юридичні послугинет просмотров
- Таргетована реклама Fb/Inst (Товарка)нет просмотров
- Налаштування пошукової реклами (Товарка)1 просмотр
Контекстная реклама
нет отзывов
$7/час
от $125от 7 дней
#309
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$7/час
от $125от 7 дней
#359