PPC - Фахівець з досвідом роботи 3 роки

Налаштовую рекламу в Google Ads та Meta Ads

Володію такими інстурментами як:

GTM

GA4

Merchant center

Search console

Microsoft Clarity

YouTube

Facebook Pixel

Google Business

Працюючи зі мною, ви можете бути впевнені, що реклама буде налаштована індивідуально і на результат.