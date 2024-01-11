Danil_PPC

Даніл Danil_PPC

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
PPC - Фахівець з досвідом роботи 3 роки

Налаштовую рекламу в Google Ads та Meta Ads

Володію такими інстурментами як:

GTM

GA4

Merchant center

Search console

Microsoft Clarity

YouTube
Facebook Pixel
Google Business

Працюючи зі мною, ви можете бути впевнені, що реклама буде налаштована індивідуально і на результат.

Контекстная реклама
нет отзывов
$7/час
от $125от 7 дней
#309
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$7/час
от $125от 7 дней
#359