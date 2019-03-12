Daria_1506

Требовалось в очень сжатые сроки сделать макет плакатов. Марина выполнила заказ в срок и учла наши непростые пожелания. Отдельное спасибо за терпение и готовность работать на результат. Рекомендуем Марину, как ответственного и качественного исполнителя.