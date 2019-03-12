Daria_1506

Дарья Daria_1506

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Листовки

    Требуется в сжатые сроки (1 день) сделать дизайн-макет 5 листовок формат 210х99.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн макета плакатов

    Требуется в сжатые сроки до 20.12 сделать дизайн макета для печати плакатов. Плакаты с мотивирующими фразами в количестве 10 штук. Дизайн единый, к фразам из списка необходимо подобрать подходящие иллюстрации и сверстать макеты. Бюджет 5 ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Листовки
Все супер, оплата мгновенная!
Оперативно, качественно. Спасибо Наталье.
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн макета выставочного стенда
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая обратная связь, оплата мгновенная, рекомендую!
Наталья очень оперативно и качественно сделала нам макет стенда. Связь была очень оперативная, сроки выполнения порадовали. Большое спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$68
10 баллов
5 лет назад
Дизайн макета плакатов
Очень понравилось работать с Дарьей, всегда на связи, чёткое адекватное общение, быстрая оплата. Всем рекомендую для сотрудничества. Спасибо за интересный проект)
Требовалось в очень сжатые сроки сделать макет плакатов. Марина выполнила заказ в срок и учла наши непростые пожелания. Отдельное спасибо за терпение и готовность работать на результат. Рекомендуем Марину, как ответственного и качественного исполнителя.
Ответный отзыв