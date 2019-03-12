Daria_1506

Требуется в сжатые сроки (1 день) сделать дизайн-макет 5 листовок формат 210х99.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Требуется в сжатые сроки (1 день) сделать дизайн-макет 5 листовок формат 210х99.
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Требуется в сжатые сроки до 20.12 сделать дизайн макета для печати плакатов. Плакаты с мотивирующими фразами в количестве 10 штук. Дизайн единый, к фразам из списка необходимо подобрать подходящие иллюстрации и сверстать макеты. Бюджет 5 ...