DarkGoddesS

Копирайт, рерайт, переводы. Качество гарантирую!

Доброго времени суток всем, кто посетил данную страницу!

Если Вы посетили данную страницу и читаете информацию обо мне, значит, вас заинтересовала моя кандидатура. Если Вас заинтересовала моя кандидатура, значит, Вы готовы к сотрудничеству со мной. В свою очередь, я гарантирую качественный результат выполняемой работы.

Для начала, я представлюсь.

Я окончила Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Факультет Романо-Германской Филологии, имею специальность филолога немецкого (профильный) и английского (второй) языков и литературы. Специализация: филология и лингвистика.

Я владею русским, украинским, немецким (продвинутый) и английским (средний) языками.

Имею опыт работы преподавания как иностранных, так и русского и украинского языков, совершения переводов (письменных и устных), написания статей на различные темы.

Хорошо владею грамматикой вышеупомянутых языков.

Владею стилем красивого изъяснения, доступным для восприятия, чувством слова.

Расскажу немного о своих качествах:

Я коммуникабельная, целеустремленная, трудолюбивая, легкообучаемая, дружелюбная, обязательная, исполнительная, ответственная и пунктуальная.

Меня интересует практически все и я умею овладеть многими темами, как в разговоре, так и на письме, пробелы в знаниях с удовольствием и интересом заполняю. С интересом и энтузиазмом берусь за разного рода работы и стремительно и качественно выполняю их. Объективно оцениваю свои силы, если я чего-то не могу сделать, сразу об этом уведомляю, чтоб не подвести в последствии.

А теперь я предложу свои услуги:

- копирайтинг и seo-копирайтинг – написание текстов на различные темы, интересные, в первую очередь, людям и доступные для поисковых систем;

- рерайтинг – качественная переработка текстов и статей с сохранением темы и глубоким погружением в тематику и смысл;

- редактирование (коррекция) текстов и статей – грамматическое исправление ошибок, а также при необходимости, погружение в тему и исправление смысловых ошибок;

- переводы текстов:

С немецкого языка (художественные тексты, статьи, кроме технической тематики);

На немецкий язык (художественные тексты и статьи);

С английского языка (тексты средней сложности, кроме политической, юридической и технической тематик) ;

- наполнение сайтов новостями различной тематики (информационгные статьи, описания товаров);

- написание стихов;

- написание анкоров и заголовков.