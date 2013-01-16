DarkGoddesS

Доброго времени суток всем, кто посетил данную страницу!
Если Вы посетили данную страницу и читаете информацию обо мне, значит, вас заинтересовала моя кандидатура. Если Вас заинтересовала моя кандидатура, значит, Вы готовы к сотрудничеству со мной. В свою очередь, я гарантирую качественный результат выполняемой работы.
Для начала, я представлюсь.
Я окончила Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Факультет Романо-Германской Филологии, имею специальность филолога немецкого (профильный) и английского (второй) языков и литературы. Специализация: филология и лингвистика.
Я владею русским, украинским, немецким (продвинутый) и английским (средний) языками.
Имею опыт работы преподавания как иностранных, так и русского и украинского языков, совершения переводов (письменных и устных), написания статей на различные темы.
Хорошо владею грамматикой вышеупомянутых языков.
Владею стилем красивого изъяснения, доступным для восприятия, чувством слова.
Расскажу немного о своих качествах:
Я коммуникабельная, целеустремленная, трудолюбивая, легкообучаемая, дружелюбная, обязательная, исполнительная, ответственная и пунктуальная.
Меня интересует практически все и я умею овладеть многими темами, как в разговоре, так и на письме, пробелы в знаниях с удовольствием и интересом заполняю. С интересом и энтузиазмом берусь за разного рода работы и стремительно и качественно выполняю их. Объективно оцениваю свои силы, если я чего-то не могу сделать, сразу об этом уведомляю, чтоб не подвести в последствии.
А теперь я предложу свои услуги:
- копирайтинг и seo-копирайтинг – написание текстов на различные темы, интересные, в первую очередь, людям и доступные для поисковых систем;
- рерайтинг – качественная переработка текстов и статей с сохранением темы и глубоким погружением в тематику и смысл;
- редактирование (коррекция) текстов и статей – грамматическое исправление ошибок, а также при необходимости, погружение в тему и исправление смысловых ошибок;
- переводы текстов:
С немецкого языка (художественные тексты, статьи, кроме технической тематики);
На немецкий язык (художественные тексты и статьи);
С английского языка (тексты средней сложности, кроме политической, юридической и технической тематик);
- наполнение сайтов новостями различной тематики (информационгные статьи, описания товаров);
- написание стихов;
- написание анкоров и заголовков.
Благодарю за внимание! Буду очень рада видеть Вас в числе своих заказчиков и с огромным энтузиазмом, интересом и ответственностью буду сотрудничать!