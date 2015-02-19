Сделаю все быстро, работаю до полного утверждения.

Здравствуйте!

Я бы хотела рассказать немного о себе: ответственная, оперативная, умная и трудолюбивая.

С радостью выполню возьмусь за Вашу работу.

Создаю баннеры любой сложности: статические от 500р. за баннер, GIF от 700р. за баннер и флеш от 1000р. за баннер. А так же баннеры на рекламные шиты, буклеты, плакаты и прочий полиграфический дизайн.

Дизайн сайтов, лендингов и одностраничников от 3000р. за главную.

Фирменный стиль, дизайн email рассылок и визиток.

А так же оформление групп ВКонтакте (аватар, баннер, Wiki-меню, лэндинг для ВК) с установкой дизайна в группу.