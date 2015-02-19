Сделаю все быстро, работаю до полного утверждения.
Здравствуйте!
Я бы хотела рассказать немного о себе: ответственная, оперативная, умная и трудолюбивая.
С радостью выполню возьмусь за Вашу работу.
Создаю баннеры любой сложности: статические от 500р. за баннер, GIF от 700р. за баннер и флеш от 1000р. за баннер. А так же баннеры на рекламные шиты, буклеты, плакаты и прочий полиграфический дизайн.
Дизайн сайтов, лендингов и одностраничников от 3000р. за главную.
Фирменный стиль, дизайн email рассылок и визиток.
А так же оформление групп ВКонтакте (аватар, баннер, Wiki-меню, лэндинг для ВК) с установкой дизайна в группу.
Отзывы заказчиков
$52
10 баллов
10 лет назад
Все сделано очень качественно и грамотно, с необходимой от дизайнера долей инициативы. Благодаря личной инициативе Вероника сумела решить существовавшую у меня проблему с наиболее удачным расположением выпадающего меню на мобильной версии о которой она даже не знала на тот момент :) Однозначно рекомендую и думаю сам еще не раз обращусь!
Ответный отзыв
Дмитрий, отличный заказчик! Предоставил четкое, полное ТЗ. Всегда был на связи и очень оперативно разъяснял непонятные моменты. Было очень приятно работать! Оплату произвел сразу после выполнения работы. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
10 лет назад
Все сделано было быстро и профессионально. Человек легкий в общении и с хорошим вкусом. Все остались довольны, поэтому рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, вежливая и общительная девушка. Задание было сформировано четко и понятно. Оплата произведена в срок!
$10
10 баллов
10 лет назад
Не самый опытный, но терпеливый и добивающийся исполнитель. Отлично отработала для своего бюджета. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный и вежливый заказчик! Оплата была произведена в срок! Задание было поставлено четко и понятно!
Баннеры
2 отзыва
от $5
от 3 часов
#219
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#788