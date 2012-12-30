Ищем верстальщика на постоянное сотрудничество. Работа - правка готовых html шаблонов без натяжки на cms. Стоимость: 300 рублей за час работы. Оплата: вебмани, яндекс деньги.
HTML-верстка29 заявок
Закрыт
10 лет назад
Ищем верстальщика на постоянное сотрудничество. Работа - правка готовых html шаблонов без натяжки на cms. Стоимость: 300 рублей за час работы. Оплата: вебмани, яндекс деньги.
День добрый! Ищем специалиста. Необходимо спарсить каталог товаров из одного интернет магазина и импортировать его в OpenCart. Спасибо за внимание.
День добрый! Разыскивается специалист для работы с OpenCart (редактирование, настройка, создание категорий товаров).